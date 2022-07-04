Гурцкая назвал своих фаворитов сезона РПЛ

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая назвал основных фаворитом предстоящего сезона РПЛ.

— Топ-3 команд до начала чемпионата?

— «Зенит», «Краснодар». За третье место могут поспорить «Динамо» и «Локомотив». Я бы еще не сбрасывал «Ахмат» со счетов. «Ростов» тоже не надо сбрасывать. Если они сохранят Глебова и Осипенко, задача попасть в тройку наверняка будет стоять.

Новый сезон чемпионата России начнется 17 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

Первая часть сезона завершится 13 ноября в связи с проведением финальной части ЧМ-2022 в Катаре. РПЛ возобновится в выходные 4-5 марта.