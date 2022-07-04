Гурцкая заявил, что «Краснодар» не будет продавать своих игроков в другие российские клубы
Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «Краснодар» не планирует продавать своих игроков в другие российские клубы.
— Я слышал, что Оздоев есть в шорт-листе «Динамо». Глебов, Оздоев и Баринов.
— Черников тоже, да?
— Черников не может быть в шорт-листе «Динамо», потому что он не продается. В Россию не продается.
— Это жесткая позиция?
— Я тебе ответственно заявляю со слов хозяина команды, что на сегодняшний момент, на 3-4 июля, футболисты «Краснодара» в России (речь про внутренние трансферы. — Прим. «СЭ») не продаются.
— Даже за космические деньги?
— Вообще не продаются.
— Почему так?
— Потому что Сергей Николаевич в этом отношении прав. Он не донор и хочет бороться за чемпионство, он лидер. Купить — может. А как только начнет распродавать, то превратится в Самару. Он тогда не будет топ-клубом. Он хочет быть топ-клубом хотя бы в рамках России.
|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -