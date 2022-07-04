Гурцкая заявил, что «Краснодар» не будет продавать своих игроков в другие российские клубы

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «Краснодар» не планирует продавать своих игроков в другие российские клубы.

— Я слышал, что Оздоев есть в шорт-листе «Динамо». Глебов, Оздоев и Баринов.

— Черников тоже, да?

— Черников не может быть в шорт-листе «Динамо», потому что он не продается. В Россию не продается.

— Это жесткая позиция?

— Я тебе ответственно заявляю со слов хозяина команды, что на сегодняшний момент, на 3-4 июля, футболисты «Краснодара» в России (речь про внутренние трансферы. — Прим. «СЭ») не продаются.

— Даже за космические деньги?

— Вообще не продаются.

— Почему так?

— Потому что Сергей Николаевич в этом отношении прав. Он не донор и хочет бороться за чемпионство, он лидер. Купить — может. А как только начнет распродавать, то превратится в Самару. Он тогда не будет топ-клубом. Он хочет быть топ-клубом хотя бы в рамках России.