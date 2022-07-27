Роберто Фернандес проводит первую тренировку в составе «Динамо»

Новичок «Динамо» Роберто Фернандес проводит первую тренировку в составе московского клуба, сообщает пресс-служба бело голубых.

«Первая тренировка суперчела из Гуарани в «Динамо». Только вперед, Роберто», — говорится в сообщении.

26 июля «Динамо» объявило о подписании контракта с парагвайским защитником Фернандесом. Соглашение с 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации «СЭ», трансфер обошелся московскому клубу в 3 миллиона евро.

