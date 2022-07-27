Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:04

Роберто Фернандес проводит первую тренировку в составе «Динамо»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Новичок «Динамо» Роберто Фернандес проводит первую тренировку в составе московского клуба, сообщает пресс-служба бело голубых.

«Первая тренировка суперчела из Гуарани в «Динамо». Только вперед, Роберто», — говорится в сообщении.

26 июля «Динамо» объявило о подписании контракта с парагвайским защитником Фернандесом. Соглашение с 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации «СЭ», трансфер обошелся московскому клубу в 3 миллиона евро.

ФК Динамо (Москва)
Роберто Фернандес
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?
Как Евгения Медведева превратилась из фигуристки в фотомодель «18+»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Федотов: «Разговоры о лидерстве ЦСКА? Не обращаем на них внимания»
Карасев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»
Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Бека-Бека ставил себя выше команды»
Билялетдинов считает, что уход Мозеса станет невосполнимой потерей для «Спартака»
Смородская: «Бека-Бека — абсолютный балласт. Очень надеюсь на его переход»
РПЛ, таблица переходов: Бека-Бека уедет во Францию, «Динамо» подписало Фернандеса, Игнатьев в «Локо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов: «Разговоры о лидерстве ЦСКА? Не обращаем на них внимания»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости