Главный тренер ЦСКА Николич рассказал, когда Мендес вернется в расположение команды
Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, когда чилийский полузащитник армейцев Виктор Мендес вернется в расположение команды.
Ранее сообщалось, что Мендес у себя на родине является участником судебного разбирательства, из-за чего футболист задержался в Чили.
— Когда Мендес вернется в расположение команды?
— Завтра, — сказал Николич после матча Братского кубка с «Партизаном» (3:0).
В сезоне-2023/24 Мендес сыграл в 33 матчах ЦСКА во всех турнирах и забил один гол. Контракт 24-летнего игрока с армейцами рассчитан до лета 2026 года.
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|0
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|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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