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Главный тренер ЦСКА Николич рассказал, когда Мендес вернется в расположение команды

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, когда чилийский полузащитник армейцев Виктор Мендес вернется в расположение команды.

Ранее сообщалось, что Мендес у себя на родине является участником судебного разбирательства, из-за чего футболист задержался в Чили.

— Когда Мендес вернется в расположение команды?

— Завтра, — сказал Николич после матча Братского кубка с «Партизаном» (3:0).

В сезоне-2023/24 Мендес сыграл в 33 матчах ЦСКА во всех турнирах и забил один гол. Контракт 24-летнего игрока с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
Марко Николич
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