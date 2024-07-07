Силкин: «Чтобы достичь результата, «Динамо» нужно начать сезон с трех побед»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о перспективах бело-голубых в сезоне-2024/25.
«Черт его знает. Все будет зависеть от того, как они начнут и какой у команды будет календарь. Потому что порой такой график, что просто невозможно продохнуть.
Чтобы достичь результата, как в прошлом сезоне, нужно хотя бы три матча на старте чемпионата выиграть, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Но сезон будет совсем другим. Многие команды усилятся, будут стараться реабилитироваться за прошлый год», — цитирует Силкина Legalbet.
В прошлом сезоне «Динамо» набрал 56 очков и заняло третье место в таблице РПЛ.
Источник: legalbet.ru
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11
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|0-0
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13
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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