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Силкин: «Чтобы достичь результата, «Динамо» нужно начать сезон с трех побед»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о перспективах бело-голубых в сезоне-2024/25.

«Черт его знает. Все будет зависеть от того, как они начнут и какой у команды будет календарь. Потому что порой такой график, что просто невозможно продохнуть.

Чтобы достичь результата, как в прошлом сезоне, нужно хотя бы три матча на старте чемпионата выиграть, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Но сезон будет совсем другим. Многие команды усилятся, будут стараться реабилитироваться за прошлый год», — цитирует Силкина Legalbet.

В прошлом сезоне «Динамо» набрал 56 очков и заняло третье место в таблице РПЛ.

Источник: legalbet.ru
Сергей Силкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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Химки – Динамо Мх
 - : -
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