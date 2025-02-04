Личка прокомментировал игру Тормены в товарищеском матче «Динамо» — «Краснодар»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал игру защитника «быков» Витора Тормены в товарищеском матче бело-голубых против «Краснодара» (0:1).

— Вы понимаете, зачем Тормена так грубо сыграл в товарищеском матче?

— Понятно, что матч товарищеский, но каждый хочет выиграть. Я хочу верить, что он не хотел травмировать нашего игрока. Когда я это увидел со скамейки, это было очень жестко. Я подумал, что он сломал ему ногу.

— На повторе было видно, что он играл в ногу.

— Я видел, что он шел прямой ногой. Очень рад, что ничего не случилось.

— Не много ли эмоций для товарищеского матча?

— Это футбол. С другой стороны, если не будет менталитета победителя даже в таких играх, будет тяжело в чемпионате. Это один момент, в остальных моментах играли честно.