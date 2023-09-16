Главный тренер ЦСКА Федотов: «У нас не получилось кого-то в это трансферное окно добрать, но сейчас нет сожаления»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о трансферной кампании команды этим летом.

— После сегодняшнего матча не было сожаления, что не всех игроков довезли?

— Вчера в 12 ночи эта история закончилась. Сейчас нет сожаления, надо двигаться дальше. Я тоже не участвую в переговорах так досконально. На определенном этапе происходит много нюансов и мелочей, которые стали роковыми, и у нас не получилось кого-то в это окно добрать.

16 сентября ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 8-го тура РПЛ. После этой встречи московская команда с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Самарский клуб находится на второй строчке (15 очков).

В РПЛ летнее трансферное окно закрылось в ночь на 15 сентября.