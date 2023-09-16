Каманцев заявил, что в РФС готовы к внедрению офсайдных линий
Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев прокомментировал процесс внедрения офсайдных линий в РПЛ.
— Стало ли что-то известно по поводу офсайдных линий?
— «Спорт-Экспрессу» уже китайский провайдеры сообщили. Дали комментарий. Я дополнительный комментарий не буду давать. Это от них зависит. В РФС со своей стороны к внедрению готовы. Как только китайцы доделают то, что мы их попросили, чтобы было соответствующее качество, мы готовы сразу же приступить к началу эксплуатации.
— Ориентировочной даты нет?
— Давайте китайцы подтвердят. Я уже несколько раз называл сроки. Поскольку я выступаю от лица РФС, не хотелось бы говорить те сроки, которые не полностью зависят от нас.
— Было ли совещание с лигой и судейским корпусом?
— Нет, совещания не было. Все обязанности по офсайдным линиям — это взимодействие РФС и китайского провайдера.
— Никаких препятствий быть не должно?
— Требуется определенная доработка, чтобы было качество, которое бы позволяло обслуживать матчи на очень высоком уровне и без сбоев. Мы ездили в Китай, проводили совещание. Объяснили, какие нам нужны дополнительные моменты, опции и прочее. Они сейчас их дорабатывают, закупают серверное оборудование, которое мы попросили. Которое, с нашей точки зрения позволит максимально точно использовать эту технологию, как это было с предыдущим провайдером.
— Должны быть дополнительные финансовые вложения?
— Нет. Никаких дополнительных финансовых вложений не будет. У нас бюджет на это есть. Дополнительный бюджет мы не планируем.
Ранее в компании в компании Rigour Tech сообщили «СЭ», что ожидают использование технологии демонстраций офсайдных линий в России в конце ноября.
Сезон-2022/23 чемпионата России прошел без демонстрации офсайдных линий. Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, но соглашение с ней завершилось летом прошлого года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
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2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
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3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
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4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
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6
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
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7
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
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8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
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12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
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Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|6
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Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
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Сергей Пиняев
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
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Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1