Федотов прокомментировал заседание КДК по его конфликту с Абаскалем

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал заседание КДК РФС, на котором рассматривался инцидент с его конфликтом с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Игра ЦСКА — «Спартак» (2:2) состоялась в воскресенье, 16 октября. После первого тайма между тренерами произошла перепалка, испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

— Был ли смысл данного мероприятия, если вы сказали, что противоречий между вами нет? — вопрос Федотову.

— Есть умные люди, у которых нет официальных заявлений, и которые достали все из видео, — ответил главный тренер армейцев.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что не согласен с решением, которое вынес КДК. В данный момент комитет еще не объявил итоги заседания.