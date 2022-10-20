«Спартак» поздравил Дмитрия Аленичева с 50-летием

Пресс-служба «Спартака» поздравила бывшего футболиста и тренера Дмитрия Аленичева с днем рождения. Сегодня, 20 октября, специалисту исполнилось 50 лет.

«Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», двукратный обладатель Кубка России, лучший игрок чемпионата-1997. С юбилеем, Дмитрий Анатольевич!» — говорится в сообщении.

Аленичев будучи игром выступал за «Спартак» с 1994 по 1998-й и с 2004 по 2006-й года. С 2015 по 2016 год он возглавлял московский клуб.