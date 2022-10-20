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Сегодня, 13:20

Абаскаль о заседании КДК по ситуации с Федотовым: «Не согласны с решением, но не комментируем его»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал заседание КДК РФС, на котором рассматривался конфликт испанца с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоялся в воскресенье, 16 октября и завершился ничьей со счетом 2:2.

«Мы не согласны с этим решением, но мы его не комментируем», — сказал Абаскаль.

В данный момент КДК еще не объявил решение по ситуации с Абаскалем и Федотовым.

Конфликт между тренерами произошел после первого тайма дерби. Абаскаль направился в сторону скамейки ЦСКА и начал активно жестикулировать, указывая, что футболисты армейцев не стали соблюдать фэйр-плей в эпизоде с первым голом в ворота спартаковцев. Федотов в ответ на это заявил: «Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Федотов и Абаскаль покинули Дом футбола после заседания КДК РФС

Федотов прокомментировал заседание КДК по его конфликту с Абаскалем
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

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Зенит

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

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 12 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Мусса Сиссако

Сочи

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