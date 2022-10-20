Абаскаль о заседании КДК по ситуации с Федотовым: «Не согласны с решением, но не комментируем его»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал заседание КДК РФС, на котором рассматривался конфликт испанца с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоялся в воскресенье, 16 октября и завершился ничьей со счетом 2:2.

«Мы не согласны с этим решением, но мы его не комментируем», — сказал Абаскаль.

В данный момент КДК еще не объявил решение по ситуации с Абаскалем и Федотовым.

Конфликт между тренерами произошел после первого тайма дерби. Абаскаль направился в сторону скамейки ЦСКА и начал активно жестикулировать, указывая, что футболисты армейцев не стали соблюдать фэйр-плей в эпизоде с первым голом в ворота спартаковцев. Федотов в ответ на это заявил: «Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».