Федотов: «Казалось, что Заболотный делает все правильно, бил дальний в угол, но попал в штангу»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал попадание в штангу нападающего ЦСКА Антона Заболотного в товарищеском матче с «Оренбургом» (1:0).

— Сильно расстроились, когда Заболотный попал в штангу?

— Конечно, игра продолжается, он расстраивается из-за этого. Нужно этот барьер преодолеть, нужно забить гол. Казалось, что все он делает правильно, бил дальний в угол, но попал в штангу. Слишком не надо по углам бить, по центру с его кувалдой, как головой, ни один вратарь не возьмет.

В нынешнем сезоне 31-летний Заболотный провел за ЦСКА 11 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.