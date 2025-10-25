Футболист ЦСКА Кармо заявил, что не владеет бойцовскими приемами Рассказова

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо прокомментировал «СЭ» стычку футболиста армейцев Кирилла Глебова с защитником «Крыльев Советов» Николаем Рассказовым в матче 13-го тура РПЛ.

— Как тебе момент с Кириллом Глебовым? Это UFC?

— Я не очень хорошо разглядел, был далеко. Но хорошо, что все обошлось. Главное, что Кирилл в порядке. Это самое важное.

— Ты умеешь так же, как Рассказов?

— Нет. Я так не умею! (Смеется).

Во время матча Глебов запрыгнул на плечи Рассказову, после чего защитник «Крыльев» уложил футболиста армейцев на газон.

ЦСКА набрал 27 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ.