«Зенит» — «Крылья Советов»: время начала матча РПЛ, где смотреть

«Зенит» примет «Крылья Советов» в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 4 апреля. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 15.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи петербуржцев и самарцев. С основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Крылья Советов» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 15:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Зенит» находится на втором месте в РПЛ, набрав 48 очков в 22 турах. «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке турнирной таблицы с 21 очком. В 22-м туре «Зенит» победил московское «Динамо» (3:1), а «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином» (0:0).