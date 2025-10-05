«Балтика» — «Динамо» Мх: Хиль открыл счет с пенальти перед перерывом

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счет в матче 11-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 1:0.

Форвард реализовал 11-метровый на 41-й минуте встречи.

Гол в ворота махачкалинского «Динамо» стал для Хиля шестым в чемпионате России-2025/26. Теперь футболист делит третье место в списке лучших бомбардиров турнира с Максимом Глушенковым («Зенит») и Дмитрием Воробьевым («Локомотив»).

Лучшим бомбардиром РПЛ-2025/26 на данный момент является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, забивший девять голов. На второй строчке — форвард «Рубина» Мирлинд Даку с восемью мячами.