Главный тренер «Арсенала» считает, что его футболисты недооценили «Химки»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (1:1).

— Очко — это тоже движение вверх, -заявил тренер в эфире «Матч Премьер». — Но, думаю, по первому тайму недооценили соперника. Действовали расслаблено. Легко дали забить мяч: каждый думал, что за него сыграет кто-то другой.

Ударов у нас было много, но в створ мало попадали. К сожалению, подвела реализация. Будем потихоньку двигаться дальше.