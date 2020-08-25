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Главный тренер «Арсенала» считает, что его футболисты недооценили «Химки»

22:50
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Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (1:1).

— Очко — это тоже движение вверх, -заявил тренер в эфире «Матч Премьер». — Но, думаю, по первому тайму недооценили соперника. Действовали расслаблено. Легко дали забить мяч: каждый думал, что за него сыграет кто-то другой.

Ударов у нас было много, но в створ мало попадали. К сожалению, подвела реализация. Будем потихоньку двигаться дальше.

Арсенал Т — Химки

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