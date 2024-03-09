Ромащенко отреагировал на удаление Харина в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался об удалении Евгения Харина в матче 20-го тура против «Динамо» (2:0).

«Есть случаи, когда команда добивается результата. Смысл ругать игрока? Это было из-за чрезмерного желание помочь. Может, перегорел Женя. Безусловно, это удаление сыграло роль», — передает слова Ромащенко корреспондент «СЭ» Сергей Жуков.

«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице. Первое место занимает «Зенит» (40).

«Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.