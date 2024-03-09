Смолов поздравил женщин с прошедшим 8 марта

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поздравил всех женщин с прошедшим 8 марта после матча 20-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

«С прошедшим 8 марта», — сказал Смолов.

«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице.

«Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.