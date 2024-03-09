Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о поражении в матче 20-го тура против «Динамо» (2:0).

«Считаю, что мы очень качественно подготовились к игре, знали как играть в обороне, как организовать атаку, на что делать акцент. В первом тайме, если бы у нас было больше точности, то из четырех моментов, мы бы забили два. Во втором тайме мы тоже вошли в игру. Зрители, которые не знали, что мы играли в меньшинстве, вряд ли это заметили. В плане игры, структуры мы были лучше. Безусловно, жаль терять очки и узжать с нулем отсюда», — сказал Ромащенко.

«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице. Первре место занимает «Зенит» (40).

«Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.