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9 марта, 21:30

Ромащенко — о поражении от «Динамо»: «Зрители, которые не знали, что мы играли в меньшинстве, вряд ли это заметили»

Ромащенко отреагировал на поражение «Ахмата» от «Динамо»
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о поражении в матче 20-го тура против «Динамо» (2:0).

«Считаю, что мы очень качественно подготовились к игре, знали как играть в обороне, как организовать атаку, на что делать акцент. В первом тайме, если бы у нас было больше точности, то из четырех моментов, мы бы забили два. Во втором тайме мы тоже вошли в игру. Зрители, которые не знали, что мы играли в меньшинстве, вряд ли это заметили. В плане игры, структуры мы были лучше. Безусловно, жаль терять очки и узжать с нулем отсюда», — сказал Ромащенко.

«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице. Первре место занимает «Зенит» (40).

«Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.

ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Мирослав Ромащенко
8
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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