Бывший форвард «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко в беседе с «СЭ» прокомментировал переход в «Локомотив» экс-спартаковца Зе Луиша, назвав трансфер «усилением под Лигу чемпионов».

— Это однозначное усиление для «Локомотива», — сказал Павлюченко «СЭ». — Мне этот форвард всегда нравился. Он и в подыгрыше хорош, и на втором этаже, и на острие. Если он будет себя так же показывать, как в «Спартаке», играть и забивать, а не дурака валять и просто деньги зарабатывать, то поможет «Локомотиву».

— Это удар для спартаковских болельщиков?

— А при чем тут Зе Луиш и спартаковские болельщики? Послушайте, ну что ему теперь, закончить с футболом? Может, у него лучше и вариантов не было. Конечно, я бы тоже хотел его в «Спартаке» видеть. Но если «Спартаку» он не нужен, то почему бы не перейти в «Локомотив»? Главное, чтоб «Спартаку» не забивал

— У «Баварии» и «Атлетико», соперников «Локомотива» по Лиге чемпионов, очень сильная оборона. Зе Луиш не забивал с февраля.

— Когда он только перешел в «Порту», много забивал. Сейчас у него новый этап. На мой взгляд, он заиграет очень сильно. Он забивной форвард, «Локо» играет в атакующий футбол. Если не он, то кто тогда из нападающих «Локомотива» подходит под Лигу чемпионов? Я считаю, что он не слабее тех форвардов, которые есть сейчас в «Локо». (Константин Колмаков)