Глава «Уфы» — о возвращении пива на стадионы: «Категорически приветствуем, пусть вводят хоть по два Fan ID»
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» свое мнение о возможном возвращении пива на стадионы.
— Возвращение пива на стадионы мы категорически приветствуем, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Это сильно поможет нам с привлечением болельщиков и маркетингом. Никаких пьяных не будет. Мы готовы это контролировать и с Fan ID, и без него. Если считают, что с ним будет надежнее, то пусть вводят хоть по два Fan ID.
— Слушайте, чем мы хуже всего остального мира? У нас люди не более агрессивные, чем в условной Англии. Но там продают алкоголь на стадионах и не только пиво, но и более крепкие напитки. Был там и сам это видел. А мы почему-то не доверяем своим людям. Во время чемпионата мира мы убедились, что все было спокойно, — сказал Мурзагулов. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.