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Судейство

5 октября, 21:22

Каманцев об арбитре Сухом: «Недовольство клубов не является основанием для отстранения»

Каманцев назвал условия для отстранения судей от работы на матчах РПЛ
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Глава судейского комитета РФС и председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) Павел Каманцев прокомментировал судейство Алексея Сухого в матче 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0).

— Есть вероятность, что Сухой будет отстранен на какое-то время?

— Мы не используем термин «отстранение». В случае, если нет никаких этических нарушений, мы говорим о ротации и учете назначений. Когда оценка ЭСК будет окончательно сформирована — это скажется на назначениях арбитра Сухого. О каких-то этических нарушениях у нас информации нет, и говорить об отстранении мы не будем. То, что ряд клубов периодически выражают свое недовольство, это не является основанием, чтобы кого-то отстранять. Должно быть плохое качество работы, либо этические нарушения, — цитирует Каманцева Sport24.

Ранее сообщалось, что ЭСК признала ошибочным решение судьи Сухого не удалять Кайо в матче «Крылья Советов» — «Краснодар».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-05-my-ne-ispolzuyem-termin-otstraneniye-glava-sudeyskogo-komiteta-rfs-o-vozmozhnoy-diskvalifikatsii-arbitra-sukhogo
РФС
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Алексей Сухой
Павел Каманцев
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 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
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 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
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 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 - : -
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