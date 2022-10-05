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5 октября, 21:52

Орлов: «Ростов» Карпина играет в романтический футбол»

Орлов рассказал, игра каких команд впечатлила его в текущем чемпионате России и поделился мнением о «Ростове»
Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, игра каких команд впечатлила его в чемпионате России.

«По игре мне нравятся ЦСКА и «Ростов». Эти команды показывают современный футбол. Но по индивидуальным качествам игроков «Зенит» крепче и сильнее. На дистанции этим командам будет трудно. У «Зенита» сейчас нет поражений в РПЛ. Это говорит о том, что он крепче стоит на ногах, чем все остальные команды», — цитирует Sport24 Орлова.

Комментатор поделился мнением о «Ростове».

«Вот почему Карпин проиграл «Зениту»? Он решил играть в свой футбол. С «Зенитом» нельзя играть в открытую. У «Ростова» нет квалифицированных игроков обороны, которые умели бы и мяч отбирать, и страховать друг друга. Но сам порыв Карпина — приветствуется. «Ростов» Карпина играет в романтический футбол. Они могут многого добиться», — добавил он.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах, второе место занимает ЦСКА (23 очка), третьим идет «Ростов» (22), «Спартак» — четвертый (22).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-05-orlov-rostov-karpina-igrayet-v-romanticheskiy-futbol-yesli-dobavyat-neskolko-igrokov-smogut-borotsya-za-zoloto
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Геннадий Орлов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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