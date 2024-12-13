Глава РЖД Белозеров ответил на вопрос о бюджете «Локомотива» на следующий сезон

Глава РЖД Олег Белозеров в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о формировании бюджета московского «Локомотива» на следующий год.

— Бюджет клуба будет увеличен или останется таким же?

— Все будет хорошо!

После 18 туров чемпионата России железнодорожники занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.