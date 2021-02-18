Кашшаи рассказал, готова ли его жена судить матчи в России

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос о возможном переезде его жены, известной футбольной судьи, в Россию.

— Есть пять девушек, претендующих на работу в РПЛ. Насколько реально увидеть хотя бы одну из них судящей матч чемпионата России среди мужчин? — вопрос Кашшаи.

— Сначала они должны показать себя в ПФЛ и ФНЛ. К тому же у них сегодня разный уровень, разная квалификация. Но двери для них открыты. Мы развиваем женский футбол и женское судейство. Недавно были улучшены финансовые условия их работы — им теперь ежемесячно платят зарплату.

— У вас под боком готовый арбитр — жена. Каталин — известная судья. Она не хотела бы попробовать себя в России? Или вы против?

— Она работает в Венгрии. Мы не хотим усложнять, не хотим смешивать личную жизнь с работой.

(Александр Бобров)

Полностью интервью с Виктором Кашшаи читайте здесь