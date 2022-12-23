Дюков заявил, что у РФС появится возможность ограничивать агентские комиссии

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что у РФС появится возможность ограничивать агентские комиссии.

— Еще весной вы говорили, что предпримете меры поддержки российских клубов. Что по итогу реализовали?

— Весной была одна ситуация. Были ожидания, что события серьезно повлияют на экономику. Если на нее посмотреть, Россия сохранила устойчивость. Понятно, что компании сработали по-разному, кто-то улучшил условия. Главное — убедить Минфин, почему мы требуем дополнительные деньги.

Переходы игроков в «Локомотив» с агентскими комиссиями? Я не знаком с этой ситуацией. Нужно проверить. Мы будем реализовывать проект расчетного центра. Тогда у нас будет возможность ограничивать агентов. Хорошо, что вы обратили внимание.