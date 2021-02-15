Евгений Левченко: «Либо Промес сядет в тюрьму, либо будет оправдан и встречен аплодисментами»

Председатель профсоюза футболистов Голландии Евгений Левченко поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника «Аякса» Квинси Промеса. По его словам, футболисту может грозить суровое наказание.

«Суд в Голландии — это хорошо выстроенная система, — цитирует Левченко сайт «Матч ТВ». — Если суд решит, что улик и доказательств о совершении тяжкого преступления достаточно, то Промес понесет самое суровое наказание. Глобально есть два варианта: либо Промес сядет, либо будет оправдан и встречен аплодисментами».

Напомним, 29-летний голландец, который в скором времени может перейти в «Спартак», остается подозреваемым в Голландии — он обвиняется в том, что ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке.

13 декабря прошлого года Промес был задержан, но через два дня отпущен. При этом он остается подозреваемым.

Адвокат Промеса заявила, что спортсмен не мог участвовать в инциденте, который произошел в конце июля 2020 года на вечеринке в городе Абкауде. По ее словам, футболиста там не было. Сам игрок также отрицает обвинения.

В нынешнем сезоне нападающий провел 25 матчей за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.