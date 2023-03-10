Глава Крыма оценил перспективы участия местных клубов в РПЛ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что видит перспективы участия крымских футбольных клубов в РПЛ.

«Я вижу и знаю, что мы в этом направлении двигаемся. Здесь спасибо Олегу Васильевичу Матыцину. Я думаю, что мы найдем общий язык со всеми без исключения. Тем более что уровень санкций в отношении спорта такой, что нам уже терять нечего, на мой взгляд. Часть крымчан практикует такие вещи, как выступать за другие клубы и команды других регионов Российской Федерации. Мною тоже поддерживаются такие ситуации. Так что я только рад, мы здесь не жадничаем и стараемся спортсменам дать возможность не потерять квалификацию», — приводит слова Аксенова РИА «Новости».