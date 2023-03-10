Маклаков — о предстоящем матче «Спартака»: «Факел» — не та команда, с которой надо трудиться и потеть!"

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Факела», который состоится в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Жду только победы! «Факел» — не та команда, с которой надо трудиться и потеть! «Факел» интересен тем, что он амбициозен, как все команды, которые находятся внизу таблицы. Надеюсь, они окажут достойное сопротивление, но «Спартак» сильнее по всем позициям. Все понимают, что терять очки в этом матче будет непростительно», — сказал Маклаков «СЭ».

«Спартак» с 37 очками идет на втором месте в турнирной таблице. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 8 очков.