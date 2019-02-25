Глава комиссии РФС по сертификации стадионов: "Поле на "Динамо" было готово еще в августе, но что-то не доделали"

Председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков сообщил, что состояние поля на Центральном стадионе "Динамо" улучшается, однако процесс его подготовки вызывает вопросы.

В понедельник арена получила сертификат РФС, без которого нельзя проводить матчи чемпионата России по футболу. Планируется, что на новой арене в Петровском парке 10 марта состоится игра 19-го тура чемпионата "Спартак" – "Динамо". При этом поле стадиона еще не получило положительную оценку со стороны комиссии Российской премьер-лиги (РПЛ) – она туда отправится 28 февраля.

– Что касается поля, то сейчас на стадионе проходят специальные мероприятия. 28-го числа поедем туда, посмотрим. Состояние поля улучшается. Время еще есть, – сказал Зорков.

– Правда, что есть проблемы с корневой системой?

– Поле новое. Оно было готово еще в августе, но в ноябре-декабре там тоже нужно было проводить агрономические мероприятия. Судя по всему, не доделали. Не знаю, по какой причины. Но это упустили. В феврале поле было не в очень хорошем состоянии. Сейчас ситуация исправляется.

– То есть, есть предпосылки, что матч, как и планируется, пройдет на "Динамо" 10 марта?

– Да, конечно.

– Что нужно было устранить, чтобы выдать стадиону сертификат РФС?

– Были вопросы, связанные с проходом на арену болельщиков. Со СКУД – система не была до конца установлена. Сейчас все в порядке. Больше замечаний нет. (Илья Андреев)​