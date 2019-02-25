Стадион "Динамо" прошел сертификацию РФС

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина получил сертификат первой категории на соответствие стандартам Российского футбольного союза (РФС), сообщил "СЭ" председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков.

– Комиссия приняла решение выдать стадиону "Динамо" сертификат первой категории на три года. 28 февраля туда отправится комиссия для оценки состояния поля, – отметил Зорков.

Планируется, что первый матч на новом стадионе в Петровском парке состоится 10 марта – в 19-м туре чемпионата России встретятся "Динамо" и "Спартак". (Илья Андреев)

Глава комиссии РФС по сертификации стадионов: "Поле на "Динамо" было готово еще в августе, но что-то не доделали" //

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