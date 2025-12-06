Шишкарев: «Россиянин на посту главного тренера «Спартака» — это единственный правильный вариант»

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в разговоре с «СЭ» заявил, что тренировать «Спартак» должен российский специалист.

11 ноября «Спартак» объявил об отставке серба Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.

«Россиянин на посту главного тренера «Спартака» — единственный правильный вариант. Хорошего иностранца сейчас не привезем, по разным причинам. Заманивать огромными деньгами? Перекармливать? Считаю, это неправильным. Есть сильные россияне. Не буду называть фамилии, но я за российского тренера», — сказал Шишкарев «СЭ».

После 17 туров «Спартак» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

6 декабря красно-белые на своем поле сыграют с московским «Динамо» в 18-м туре. Начало — в 16.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.