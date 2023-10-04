Агент Хинчагов: «Файзуллаев — неочевидное попадание ЦСКА. Селекционный отдел совершил прекрасную сделку»

Глава агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе вингера Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

— Конкуренция при подписании легионеров среди других агентств серьезная?

— Конкуренция — двигатель прогресса. И хотя все в Ultimate Sports сосредоточены на росте каждого участника компании лично (и у нас не остается времени ни на что другое), мы с удовольствием следим за деятельностью коллег и искренне радуемся их успехам. Как можно не порадоваться, когда в РПЛ приезжают такие игроки, как Вальбуэна, Витсель, Диарра или Это'О? Но особенно радует, когда есть неочевидные попадания, например последний из игроков, Аббосбек Файзуллаев. В очередной раз селекционный отдел ЦСКА совершил прекрасную сделку, которая многим могла показаться сомнительной. Мы тоже следили за этим футболистом и очень рады, что он будет развивать свои навыки в России. В целом у нас в компании не относятся к другим агентам как к конкурентам. Каждый из них — потенциальный партнер нашей компании, а чем сильнее партнер — тем сильнее мы.