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Сегодня, 09:00

Агент Хинчагов: «Файзуллаев — неочевидное попадание ЦСКА. Селекционный отдел совершил прекрасную сделку»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе вингера Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

— Конкуренция при подписании легионеров среди других агентств серьезная?

— Конкуренция — двигатель прогресса. И хотя все в Ultimate Sports сосредоточены на росте каждого участника компании лично (и у нас не остается времени ни на что другое), мы с удовольствием следим за деятельностью коллег и искренне радуемся их успехам. Как можно не порадоваться, когда в РПЛ приезжают такие игроки, как Вальбуэна, Витсель, Диарра или Это'О? Но особенно радует, когда есть неочевидные попадания, например последний из игроков, Аббосбек Файзуллаев. В очередной раз селекционный отдел ЦСКА совершил прекрасную сделку, которая многим могла показаться сомнительной. Мы тоже следили за этим футболистом и очень рады, что он будет развивать свои навыки в России. В целом у нас в компании не относятся к другим агентам как к конкурентам. Каждый из них — потенциальный партнер нашей компании, а чем сильнее партнер — тем сильнее мы.

Срджан Бабич, Георгий Джикия и&nbsp;Алексис Дуарте. «Сравнения Джикии и Дуарте неуместны — Георгия вытесняет из состава Бабич». Интервью агента Хинчагова
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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