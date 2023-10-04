Чавес рассказал, как мог уйти из футбола в 15 лет: «Думал: устроюсь в офис»

Чавес рассказал, как мог уйти из футбола в 15 лет

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в интервью «СЭ» объяснил слова о том, что в 15 лет мог закончить футбольную карьеру.

«Сделал это на эмоциях, потому что был очень расстроен, оставшись без команды. В тот момент даже раздумывал о смене профессии! Хотя до этого не занимался ничем, кроме футбола. Думал: ну, буду искать работу, устроюсь в офис. Слава Богу, вернулся в большой футбол и продолжил карьеру, где сейчас стараюсь извлечь максимум», — сказал Чавес «СЭ».

Ранее в одном из интервью Чавес вспоминал о своем уходе из «Пачуки» в 15 лет так: «Думал, что после этого не вернусь в футбол».