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Сегодня, 09:20

Агент Хинчагов: «Дуарте станет одним из лучших защитников РПЛ, если его правильно раскрыть»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Алексис Дуарте.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов в интервью «СЭ» высказался о защитнике «Спартака» Алексисе Дуарте.

— Правильно понимаю, что Томаш Тавареш и Алексис Дуарте стали вашими первыми клиентами в «Спартаке»? Сложно ли дались эти трансферы?

— Если мы говорим о главной команде «Спартака», то да, первые. Но в молодежной команде, командах ЮФЛ, а ранее в «Спартаке-2» клиенты были и раньше. Трансферы Тавареша и Дуарте дались непросто. Вообще, у меня нет в памяти перехода, который прошел бы легко.

— Дуарте очень долго адаптировался в России. Как он сейчас себя чувствует?

— Думаю, что это нормальный процесс. Вливался в команду он недолго, но это молодой парень, приехавший из Асунсьона в Москву посередине сезона. Мы предполагали, что адаптация займет в районе полугода, ведь привыкать нужно было много к чему. Это и город, и бытовые вопросы, язык, погода, уровень футбола и его стилистика, давление и многие другие нюансы. Сейчас Алексис чувствует себя гораздо лучше и будет только прибавлять. Считаю, что Дуарте станет одним из лучших защитников РПЛ, если его правильно раскрыть. И если убрать эмоции, то в подтверждение моих слов будет детальная статистика. Алексис прибавляет в каждом матче, а результативные ошибки... Они были, есть и будут у любого центрального защитника.

Срджан Бабич, Георгий Джикия и&nbsp;Алексис Дуарте. «Сравнения Джикии и Дуарте неуместны — Георгия вытесняет из состава Бабич». Интервью агента Хинчагова
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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