Гладилин считает, что «Спартак» не будет участвовать в чемпионской гонке

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин оценил результаты красно-белых в первом круге РПЛ.

«Я бы поставил «Спартаку» неудовлетворительную оценку за первый круг, отыграли на тройку с минусом. Можно было и даже двойку им влепить, но все же прошли в следующий раунд Кубка и ведут борьбу за третье место. Если перед командой была поставлена задача взять бронзу, то все идет по плану Абаскаля. Я уверен, что «Спартак» не будет участвовать в чемпионской гонке. За титул будут бороться «Зенит» и «Краснодар», а «Спартак» сразится с другими московскими клубами за треть место», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

«Спартак» закончил первый круг на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 24 очка за 15 матчей. 25 ноября красно-белые сыграют против «Балтики».