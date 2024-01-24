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Гладилин: «Глушаков не помешает «Ростову», он лидер и знает, как побеждать»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин предположил, сможет ли полузащитник Денис Глушаков остаться в «Ростове» после окончания сборов.

«Глушаков еще может играть в футбол на уровне РПЛ. Карпин и Онопко сами долго играли на высоком уровне. Глушаков может помочь «Ростову», он лидер и знает, как побеждать. Для Дениса хороший вариант показать себя в «Ростове» и потом заняться тренерской деятельностью в клубе. Год или два Глушаков еще может играть за «Ростов». Денис не помешает ростовчанам», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Ранее 36-летний Глушаков сообщил, что поедет на второй сбор «Ростова». В середине января полузащитник прошел медосмотр в команде и начал тренировки с южанами на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах. Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-glushakov-ne-pomeshaet-rostovu-on-lider-i-znaet-kak-pobezhdat/
Денис Глушаков
Футбол
ФК Ростов
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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