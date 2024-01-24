Гладилин: «Глушаков не помешает «Ростову», он лидер и знает, как побеждать»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин предположил, сможет ли полузащитник Денис Глушаков остаться в «Ростове» после окончания сборов.

«Глушаков еще может играть в футбол на уровне РПЛ. Карпин и Онопко сами долго играли на высоком уровне. Глушаков может помочь «Ростову», он лидер и знает, как побеждать. Для Дениса хороший вариант показать себя в «Ростове» и потом заняться тренерской деятельностью в клубе. Год или два Глушаков еще может играть за «Ростов». Денис не помешает ростовчанам», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Ранее 36-летний Глушаков сообщил, что поедет на второй сбор «Ростова». В середине января полузащитник прошел медосмотр в команде и начал тренировки с южанами на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах. Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак».