«Сочи» объявил об уходе Нобоа: эквадорец возвращается на родину

«Сочи» объявил об уходе полузащитника Кристиана Нобоа. Как информирует пресс-служба южан, 38-летний хавбек возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в клубе «Эмелек», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.

Нобоа — рекордсмен РПЛ по количеству матчей среди легионеров, он выступал в России с 2007 года. Эквадорец — трехкратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2018/19), также он играл за московское «Динамо» и «Ростов».