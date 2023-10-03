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Гладилин: «У «Спартака» еще ничего не потеряно, но Черчесов и Карпин сейчас сильнее Абаскаля»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Не верю в эти слухи. Откуда они идут, не понимаю. У «Спартака» еще ничего не потеряно. Если команда Абаскаля обыграет ЦСКА, «Спартак» вернется в лидирующую группу, и все задачи, поставленные руководством, останутся в силе. Пока эти разговоры о смене тренера ни о чем. Все команды проигрывают. У Абаскаля есть контракт. Попадание в призовые места — решаемая задача для красно-белых. Если руководство захочет пригласить Черчесова или Карпина, придется выплатить полную неустойку Абаскалю. Он еще молодой специалист, учится. Черчесов, Карпин и могу еще десяток тренеров назвать, которые сейчас сильнее Абаскаля. Дело в том, что он еще молод», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

В 10-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. На данный момент московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-u-spartaka-eshhe-nichego-ne-poteryano-no-cherchesov-i-karpin-sejchas-sil-nee-abaskalya/
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

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