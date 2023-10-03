Гладилин: «У «Спартака» еще ничего не потеряно, но Черчесов и Карпин сейчас сильнее Абаскаля»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Не верю в эти слухи. Откуда они идут, не понимаю. У «Спартака» еще ничего не потеряно. Если команда Абаскаля обыграет ЦСКА, «Спартак» вернется в лидирующую группу, и все задачи, поставленные руководством, останутся в силе. Пока эти разговоры о смене тренера ни о чем. Все команды проигрывают. У Абаскаля есть контракт. Попадание в призовые места — решаемая задача для красно-белых. Если руководство захочет пригласить Черчесова или Карпина, придется выплатить полную неустойку Абаскалю. Он еще молодой специалист, учится. Черчесов, Карпин и могу еще десяток тренеров назвать, которые сейчас сильнее Абаскаля. Дело в том, что он еще молод», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

В 10-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. На данный момент московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.