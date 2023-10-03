Игроки «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Зенитом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о повышенных премиальных у команды за победу над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

— Правда ли, что у команды были повышенные премиальные за победу над «Зенитом»?

— Определенное увеличение произошло, — сказал Нагорных.

«Локомотив» с 18 очками идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ после 10 туров. В следующем матче железнодорожники на выезде сыграют с «Уралом». Матч пройдет в субботу, 7 октября.