Гладилин: «ЦСКА не настолько выше классом, чтобы на выезде без проблем переиграть «Оренбург»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ничью между ЦСКА и «Оренбургом» в 6-м туре чемпионата России.

«Оренбург» оказался в ситуации, когда терять очки дома уже нельзя. Команда находится на последнем месте, поэтому выкладывается по полной ради каждого очка. А ЦСКА не настолько выше классом, чтобы на выезде без проблем переиграть «Оренбург». Матч показал, что соперники были примерно равны по силам. Обе команды старались", — цитирует Vprognoze.ru Гладилина.

После этого матча ЦСКА с 10 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» идет на последней строчке — 2 очка.