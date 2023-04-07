Гладилин: «Если «Спартак» хочет бороться за призовые места, нельзя проигрывать «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Динамо».

«В дерби обычно не бывает фаворитов. Матчи между «Спартаком» и «Динамо» обычно проходят напряженно. У «Спартака» сейчас неудачная серия, «Динамо» выступает не очень удачно. Команды близко находятся в турнирной таблице. Если красно-белые хотят бороться за призовые места, им нельзя проигрывать», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч между командами пройдет на «Открытие Банк Арене» 8 апреля. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» располагается на 5-й позиции, имея в активе 35 очков.