Деменко: «Таким командам, как «Динамо», важно забивать первыми»

Бывший нападающий «Спартака» Максим Деменко высказался о проблемах красно-белых и «Динамо» в весенней части сезона.

«Мы посмотрели, как «Динамо» играло в Кубке с «Акроном». Зачастую таким командам, как «Динамо», очень важно забивать первыми. Мы видим, что «Спартак» тоже не может забить — хотя моменты имеют что «Динамо», что «Спартак». Другое дело, что реализации нет. Если команда выигрывает матч, есть положительные эмоции, они лучше тренируются. Но если есть проблема в реализации, то нет очков, начинаются сложности», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» располагается на 5-й позиции, имея в активе 35 очков.

8 апреля команды встретятся в рамках 22-го тура чемпионата России. Игра пройдет в 19.30 по московскому времени.