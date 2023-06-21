Гладилин: «Малышев реально смотрит на вещи и видит, что бороться с «Зенитом» тяжело»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слова нового гендиректора красно-белых Олега Малышева о том, что московская команда не будет бросать перчатки «Зениту».

«Он реально смотрит на вещи. Можно ставить такую задачу, но реально бороться с «Зенитом» тяжело. Там не проблемных мест и поставлена игра. Он видит, что в «Спартаке» этого нет. Надо у себя поставить игру, все нормализовать. А борьба должна быть», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

Во вторник, 20 июня, «Спартак» объявил о назначении Малышева на пост генерального директора клуба. Ранее эту должность занимал Евгений Мележиков.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.