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Гладилин: «У Дзюбы удачно сложилась игра с «Ростовом», но это не значит, что он должен забивать в каждом матче»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о шансах форварда «Локомотива» Артема Дзюбы записать на свой счет результативные действия в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом».

«У Дзюбы сложилась удачно игра с «Ростовом», но это не значит, что он должен забивать в каждой игре. Видимо, ростовские защитники недооценили Дзюбу, но это их проблемы. Тренер «Ахмата» Ташуев является опытным специалистом. Не вызовет особых проблем выключить Дзюбу из игры, но надо найти способ, как это сделать. Думаю, будет равная игра. Обеим командам нужны очки. «Локомотив» вдохновился победой над «Ростовом», но они до сих пор находятся в опасной зоне», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

В матче 18-го тура РПЛ Дзюба забил три гола в ворота «Ростова» (3:1).

Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 11 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/10/19937371.shtml
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Краснодар

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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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