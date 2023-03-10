Гладилин: «У Дзюбы удачно сложилась игра с «Ростовом», но это не значит, что он должен забивать в каждом матче»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о шансах форварда «Локомотива» Артема Дзюбы записать на свой счет результативные действия в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом».

«У Дзюбы сложилась удачно игра с «Ростовом», но это не значит, что он должен забивать в каждой игре. Видимо, ростовские защитники недооценили Дзюбу, но это их проблемы. Тренер «Ахмата» Ташуев является опытным специалистом. Не вызовет особых проблем выключить Дзюбу из игры, но надо найти способ, как это сделать. Думаю, будет равная игра. Обеим командам нужны очки. «Локомотив» вдохновился победой над «Ростовом», но они до сих пор находятся в опасной зоне», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

В матче 18-го тура РПЛ Дзюба забил три гола в ворота «Ростова» (3:1).

Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 11 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.