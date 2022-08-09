Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:19

Гладилин не видит ничего плохого в том, что Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о возможном введении президента ФЛГР Елены Вяльбе в состав совета директоров «Спартака».

«Это какие-то слухи. Не знаю, кто этим сейчас занимается. Совет директоров будет реформироваться. Она является спортивным менеджером, давно занимается спортом. Совет директоров занимается инфраструктурой, другими вопросами. Она приходит не со стороны, она человек из спорта. Не столь важно, что она не из футбола, если она разбирается в менеджерских вопросах. Она профессионал своего дела. Ничего плохого в этом я не вижу», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака», но при этом останется владельцем определенного пакета акций ФК.

Леонид Федун. Что ждет «Спартак». Новые инсайды «СЭ»
Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/09/18294398.shtml
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Елена Вяльбе
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
Василий Конов: «Я бы очень порадовался, если бы Андрюша Малахов пришел на «Матч ТВ» делать какую-нибудь программу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Енин: «Как «Торпедо» набирать очки? Выходить и выдавать в каждой игре максимум»

Смородская: «Никогда не верила в Юрана и его тренерские способности»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости