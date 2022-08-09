Гладилин не видит ничего плохого в том, что Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака»
Экс-футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о возможном введении президента ФЛГР Елены Вяльбе в состав совета директоров «Спартака».
«Это какие-то слухи. Не знаю, кто этим сейчас занимается. Совет директоров будет реформироваться. Она является спортивным менеджером, давно занимается спортом. Совет директоров занимается инфраструктурой, другими вопросами. Она приходит не со стороны, она человек из спорта. Не столь важно, что она не из футбола, если она разбирается в менеджерских вопросах. Она профессионал своего дела. Ничего плохого в этом я не вижу», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».
26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака», но при этом останется владельцем определенного пакета акций ФК.
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|ЦСКА
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2
|Спартак
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|3
|1
|0
|11-3
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3
|Сочи
|4
|3
|0
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|9
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4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
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5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
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6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
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7
|Химки
|4
|2
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|7-3
|7
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8
|Краснодар
|4
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|9-7
|7
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9
|Ахмат
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|4-4
|5
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10
|Кр. Советов
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|2
|5-8
|4
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11
|Оренбург
|4
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|7-10
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12
|Факел
|4
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13
|Н. Новгород
|4
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|4-8
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14
|Локомотив
|4
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|2
|3-11
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15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
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16
|Урал
|4
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|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
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Факел – Урал
|- : -
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|15:00
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Локомотив – Кр. Советов
|- : -
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
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Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
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Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
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Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
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Спартак – Сочи
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Николай Комличенко
Ростов
|4
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Федор Смолов
Динамо
|4
|П
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Даниил Уткин
Ростов
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
|2
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Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
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|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
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Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
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Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0