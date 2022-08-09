Гладилин не видит ничего плохого в том, что Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака»

Экс-футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о возможном введении президента ФЛГР Елены Вяльбе в состав совета директоров «Спартака».

«Это какие-то слухи. Не знаю, кто этим сейчас занимается. Совет директоров будет реформироваться. Она является спортивным менеджером, давно занимается спортом. Совет директоров занимается инфраструктурой, другими вопросами. Она приходит не со стороны, она человек из спорта. Не столь важно, что она не из футбола, если она разбирается в менеджерских вопросах. Она профессионал своего дела. Ничего плохого в этом я не вижу», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака», но при этом останется владельцем определенного пакета акций ФК.