Гладилин не удивлен, что Джикия и Дзюба до сих пор не нашли новый клуб

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что его не удивляет нахождение экс-игроков сборной России Артема Дзюбы и Георгия Джикии без клуба за сутки до закрытия трансферного окна в РПЛ.

«Это их проблемы, я не знаю, по каким причинам они до сих пор без клуба — может, их не устраивают финансовые условия, может еще что-то. Здесь надо к ним обращаться. А работа всем есть, найти ее не составляет труда», — заявил Гладилин Газете.RU.

Трансферное окно в России закрывается 12 сентября. 30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года и покинул клуб летом по истечении срока контракта. Дзюба прошедший сезон провел в «Локомотиве».