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Сегодня, 16:45

Клаудиньо готов сыграть с ЦСКА, шансы Глушенкова минимальны

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Клаудиньо и Максим Глушенков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Как стало известно «СЭ», 27-летний хавбек «Зенита» Клаудиньо, который пропустил состоявшийся 8 сентября товарищеский матч с «Кайратом» (4:3), работает в общей группе и будет готов выйти на поле с первых минут в центрально встрече 8-го тура РПЛ с ЦСКА, намеченной на субботу, 14 сентября. То же самое касается и также не летавшего в Алма-Ату 25-летнего защитника Юрия Горшкова.

Вместе с тем, 25-летний нападающий Максим Глушенков, получивший лучевой кости правой руки 18 августа в 5-м туре против «Химок» (1:1) и с тех пор не игравший, точно не появится в стартовом составе сине-бело-голубых против армейцев, а попадание футболиста в заявку находится под вопросом.

Клаудиньо
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Глушенков
Юрий Горшков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
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14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Мирлинд Даку

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Рубин

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
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Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

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Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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 6 1 1
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