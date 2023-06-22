Бувач: «Уверен, что Личка и его штаб сделают так, что игроки «Динамо» будут прогрессировать»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач верит в успех команды под руководством нового главного тренера Марцела Лички.

«Личка — тренер, чья философия игры совпадает с нашей. У Марцела есть и хорошие футбольные знания, и дух победителя: мы уверены, что благодаря этому у команды будут правильный настрой и мотивация. Личка отлично знает российскую лигу, ему не нужно время на адаптацию. А что самое важное, я уверен: Личка и его штаб сделают так, что наши игроки будут прогрессировать», — приводит слова Бувача пресс-служба клуба.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.