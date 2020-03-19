Гинер вернулся в футбол и принял участие в заседании бюро исполкома РФС

Президент ЦСКА Евгений Гинер вернулся к работе в футболе, сообщает bookmaker-ratings.ru. Он был отстранен от футбольной деятельности на три с половиной месяца за оскорбление бывшего главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

17 марта Гинер принял участие в заседании бюро исполкома РФС, где было принято решение приостановить розыгрыш чемпионата России из-за эпидемии коронавируса. Проходило заседание по видеоконференции.

Отмечается, что за последние три месяца функционер неоднократно посещал «ВЭБ-Арену», но оперативным управлением клуба не занимался. Комитет по этике не нашел нарушений отстранения за указанный период.

— Никаких нарушений не было. Ничего не зафиксировано. Заявлений от руководства РФС не поступало, — сказал председатель комитета Семен Андреев.